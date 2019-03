Shoe Verschuere sluit na 72 jaar de deuren: “Eerst uitverkoop, en dan genieten van het leven!” Lucien en Christiane geven kortingen tot vijftig procent Joeri Seymortier

29 maart 2019

16u21 0 Aalter Schoenenwinkel Shoe Verschuere in Knesselare sluit na 72 jaar de deuren. Lucien Verschuere (73) en zijn vrouw Christiane De Neve (70) starten een uitverkoop, en houden er in het najaar definitief mee op. “We beseffen dat we nu nog wat van elkaar en het leven moeten genieten”, klinkt het.

Bij de viering van de zeventigste verjaardag van de winkel, zeiden Lucien en Christiane dat ze nog jaren wilden doorgaan met de winkel. Toch wordt nu beslist om uit te verkopen en in het najaar definitief te sluiten. “We hebben eens goed om ons heen gekeken, en zijn beginnen nadenken”, vertelt Christiane De Neve. “Mijn man en ik zijn nog gezond en gelukkig samen, dus moeten we daar nu eigenlijk volop van genieten. De winkel is 72 jaar oud, en daarvan hebben wij 44 jaar in de winkel gestaan. Ik denk dat het mooi geweest is. Ik heb mijn job als verkoopster altijd graag gedaan. Maar als we nog willen genieten van het leven, dan moeten we dat nu doen. Ik heb 44 jaar voor mijn klanten geleefd, met veel liefde en inzet. We moeten onze klanten bedanken voor zoveel trouwe jaren. De winkel werd opgericht door de ouders van Lucien. Het is mooi om dit verhaal na 72 jaar in schoonheid en dankbaarheid af te sluiten.”

We hebben altijd voor de winkel en onze klanten geleefd. Maar als we nog wat van het leven willen genieten, moeten we dat nu doen!” Uitbaters Shoe Verschuere

Met een traan

Tijdens de uitverkoop zijn er zaakjes te doen. Alle schoenen gaan nu de deur uit met kortingen van dertig tot vijftig procent. “In het najaar moet zo goed als alles weg zijn en dan gaat de deur dicht”, zegt Christiane. “Die laatste dag zal het zeker met een traantje zijn. Maar vanaf dan is het ook tijd voor andere dingen. We zullen zeker veel fietsen, want ik weet nu al dat ik het contact met de mensen ga missen. We zijn van plan om veel aan zee te gaan wandelen, meer leuke dingen samen te doen met de kleinkinderen, en wellicht zal ik ook mijn naaimachine weer van de zolder halen. Gewoon: genieten van het leven.”

In 1972 verhuisd

Lucien en Christiane namen de zaak over van Maurice Verschuere en Zoë Heyse, de ouders van Lucien. In die 72 jaar hebben maar twee generaties achter de toonbank gestaan. ”De eerste winkel was in de Veldstraat in Knesselare, recht tegenover het vroegere Withof”, vertelt Lucien het familieverhaal. “Pa werkte als schoenmaker voor het venster en zo werd hij op een dag opgemerkt door de man van groothandel Boes uit Eeklo. Hij stelde voor om niet alleen schoenen te maken, maar voortaan ook schoenen te verkopen. In een paar dagen tijd was dat geregeld. Vader vloog met zijn atelier naar achteren in het huis, en vooraan werd het een winkel voor moeder. Veel meer dan wat schragen met planken op was dat in het begin niet. In 1972 verhuisde de winkel van de Veldstraat naar de Urselseweg. We hebben eerst samen met onze ouders gewerkt, en in 1985 hebben we de zaak dan over genomen. Het is mooi geweest”, zegt Lucien nog.