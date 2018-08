Senioren op de fiets 07 augustus 2018

De Vlaamse Actieve Senioren organiseren op donderdag 9 augustus een namiddagfietstocht van 35 kilometer, richting Lotenhulle en Hansbeke. Start om 13.30 uur aan het ontmoetingscentrum Kerkem, Rerum Novarumstraat 24 in Aalter. Onderweg is er een drankje in Hansbeke en koffie met gebak in Lotenhulle. Leden betalen 6 euro en niet-leden 9 euro. Info: 0473/61.36.73. (JSA)