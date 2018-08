Scouts serveren trappist 23 augustus 2018

De Scouts 't Hoeksken in Maria-Aalter organiseren op zaterdag 25 en zondag 26 augustus hun jaarlijkse trappistenbar.





Vanaf zaterdag 14 uur kan je genieten van de lekkerste bieren in de pop-upbar aan het ontmoetingscentrum van Maria-Aalter.





Met optredens van The Impulse op zaterdag en Ed And The Gators op zondag. Gratis toegang. (JSA)