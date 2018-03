School krijgt na 20 jaar nieuwe vleugel ROOD-ORANJE NIEUWBOUW EMMAÜSINSTITUUT VALT OP LANGS EUROPALAAN JOERI SEYMORTIER

22 maart 2018

02u32 0 Aalter Twintig jaar hebben ze op de centen moeten wachten, maar de lagere school van het Emmaüsinstituut in Aalter kan nu eindelijk bouwen. De nieuwe vleugel die aan de Europalaan gebouwd wordt, wordt met zijn schuine muur een nieuwe blikvanger voor de buurt.

De grondwerken langs de Europalaan in Aalter zijn al een tijd bezig, maar vanaf nu komt de nieuwe schoolvleugel ook boven de grond tevoorschijn. "De eerste plannen voor deze nieuwe vleugel zijn twintig jaar geleden getekend. Dat zegt veel over de financiering van het onderwijs", zegt directeur Katrien Cools van de lagere afdeling. "Jarenlang hebben de plannen in de kast gelegen, omdat Brussel geen geld ter beschikking stelde. We zijn blij dat we nu vertrokken zijn. Enkele maanden geleden werd de oude vleugel gesloopt. Die vleugel stond al jaren leeg en werd niet meer gebruikt. De vleugel was daar te bouwvallig voor. De grondwerken zijn achter de rug en nu wordt de staalconstructie gezet. De komende weken ga je op en rond de werf veel zien veranderen."





De nieuwe vleugel zal op het gelijkvloers een nieuwe turnzaal hebben voor de 700 kinderen van de kleuterschool en de lagere school. Die turnzaal zal deels onder de grond zitten en deels bovengronds komen. Er komen ook splinternieuwe kleedkamers en douches. Op de verdieping komt een nieuwe eetzaal en ook nog een mezzanine voor polyvalent gebruik. "Klassen uitbreiden moeten we voorlopig niet doen", zegt directeur Cools. "We kennen in onze school een lichte groei, maar wachtlijsten zijn er hier gelukkig nog niet. Ook klassen met dertig kinderen willen we hier niet, omdat de persoonlijke aanpak voorop staat."





De komende maanden wordt er stevig doorgebouwd op de school. Tijdens de zomervakantie volgen dan grote afbraakwerken. "De huidige turnzaal en de refter worden in juli en augustus afgebroken. Die vleugel is oud en het regent daar letterlijk binnen. Wanneer die oude lokalen afgebroken zijn, gaan we de speelplaats en de parking van onze school volledig herinrichten. We willen alles vooral een pak groener en aangenamer maken", klinkt het.





Schuine muur

De nieuwe vleugel van Emmaüs zal in ieder geval opvallen. "De architecten hebben gekozen voor een schuine muur, in een rood-oranje kleur. Het wordt zeker een toonaangevend gebouw dat iedereen perfect zal zien van op de N44. Waarom voor die kleur en de schuine muur gekozen werd, weten wij zelf niet. Bij de Broeders van Liefde wordt alles perfect geregeld door de Dienst Gebouwen. Wij hebben als directeur de luxe om ons daar geen kopzorgen over te maken", zegt Katrien Cools nog.