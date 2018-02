School krijgt cheque van 6.000 euro 22 februari 2018

De Emmaus secundaire school in Aalter heeft een cheque van 7.500 dollar of zowat 6.000 euro ontvangen van de Gene Haas Foundation. Deze stichting is opgestart door Gene Haas van de gelijknamige producent van computergestuurde draai- en freesmachines. De stichting wil de opleiding van zogenaamde cnc-operatoren (cnc staat voor computer numerical control, oftwel computergestuurde regeling van werktuigmachines, red.) steunen. "Wij willen blijven inzetten op hedendaags onderwijs en zullen deze middelen gebruiken om verdere teken- en ontwerpsoftware aan te kopen, samen met enkele nieuwe toestellen", zegt pedagogisch directeur Birger Quintyn.





(JSA)