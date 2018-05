Scholieren Taborschool besmet met salmonella 25 mei 2018

Tientallen scholieren van de Taborschool in Lotenhulle hebben een salmonellavergiftiging opgelopen. Een viertal leerlingen zouden in het ziekenhuis beland zijn. Ook scholen in het West-Vlaamse Pittem en Meulebeke zijn getroffen.





Dinsdag kwamen opvallend veel leerlingen van de scholen niet naar school wegens ziekte. Ze hadden last van hoofdpijn, braken en buikloop. Gisteren bleek het bij een groot aantal leerlingen om een besmetting met salmonella te gaan.





"We werken met dezelfde traiteur samen als de scholen in Pittem en Meulebeke", klinkt het in de Taborschool in Lotenhulle. "We werken al jaren goed samen. Maar de kinderen blijken nu wel besmet te zijn door hun warme maaltijden." De school zet de samenwerking voorlopig niet stop. "Mogelijk zijn ze zelf het slachtoffer van een slechte toeleverancier."





"Ons dochtertje is erg verzwakt", vertelt de moeder van een kleuter uit Lotenhulle. "Ze was al enkele dagen ziek, maar we dachten eerder aan een klassieke buikgriep. Haar toestand verslechterde waardoor we weer de huisarts contacteerden. Hij wist dat er veel kindjes van de Taborschool ziek waren gevallen. Daarom verwees hij ons door naar het ziekenhuis."





Hoeveel leerlingen precies besmet raakten, is niet duidelijk. (WSG/VHS)