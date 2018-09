Schenk je fiets aan kansarmen Joeri Seymortier

06 september 2018

09u39 1 Aalter Vzw De Toevlucht uit Aalter organiseert op zaterdag 8 september een fietsinzamelactie.

Je kan zaterdag tussen 10 en 12 uur fietsen afleveren in het lokaal van De Toevlucht in de Sint-Jozefstraat 6 in Aalter. “Wij zoeken mensen die in de garage een fiets staan hebben die al lang niet meer gebruikt wordt”, zegt Bart De Meyer. “Wij weten wel iemand die er mee geholpen zou zijn. Mensen die in kansarmoede leven, zijn vaak helemaal niet mobiel. Ze hebben vaak geen wagen, en zelfs geen fiets. Met een fiets zijn die mensen een stuk mobieler, en krijgen ze ook nieuwe kansen.”

Je kan de fiets zaterdagvoormiddag zelf brengen, of je kan ook vragen dat de fiets thuis opgehaald wordt. Info: 0473/71.88.93.