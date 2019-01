Schauvliege maakt natuurgebied Ganzeveld 10 hectare groter Joeri Seymortier

10 januari 2019

10u21 0 Aalter Het natuurreservaat Ganzeveld in Aalter wordt meer dan tien hectare groter. Door een beslissing van Vlaams minister Joke Schauvliege wordt het nu een natuurparel van 38,2 hectare.

Het Ganzeveld is een natuurreservaat in Aalter, en is in handen van Natuurpunt. Het Ganzeveld is het hele jaar door toegankelijk via de wandelpaden. “We breiden het reservaat nu uit met 10,7 hectare”, zegt Vlaams minister Schauvliege. “De totale oppervlakte bedraagt daardoor nu 38,2 hectare. Het Ganzeveld bestaat uit een waaier aan bossen, afgewisseld met open plekken. Op de open plekken is heide ontstaan. Niet onlogisch, want in de zeventiende eeuw maakte Ganzeveld deel uit van Bulskampveld. Het Ganzeveld heeft ook enkele prachtige beukendreven. Het reservaat is een habitat voor heel wat dierensoorten.”

Natuurpunt ontvangt voortaan een jaarlijkse subsidie van 7.342 euro voor het beheer van het reservaat. Er komt ook een eenmalig bedrag van 2.679 euro bovenop, voor de opmaak van een beheerplan en het startbeheer.