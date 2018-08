Rommelmarkt en muziek op dorpsplein 17 augustus 2018

De Bellemse Feesten pakken op zaterdag 18 augustus uit met een feestdag. Vanaf 14 uur is er een namiddagmarkt en rommelmarkt in het dorp. Er zijn in de namiddag straatacts en kinderanimatie. Op het dorpsplein zijn er 's avonds drie optredens. Om 20 uur spelen de Aalternaren van Azdamme, om 22 uur is het tijd voor Hansbeeks talent met Vito, en om 23.30 uur mag The Broken Bottle Big Band het feest afsluiten. Info: www.testedoene.be. (JSA)