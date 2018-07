Roland Hurtecant (79) vandaag al thuis 11 juli 2018

Roland Hurtecant (79) uit Bellem bij Aalter landt vandaag (woensdag) om 12 uur op Schiphol en komt dan met een taxi naar zijn thuisdorp Aalter. Deze ochtend vertrekt hij in alle vroegte vanuit Kemerovo naar Moskou, om daar dan het vliegtuig te nemen. Hurtecant was op 17 mei vertrokken voor een fietstocht van 12.400 kilometer tot in Vladivostok, maar kwam maandagochtend ten val. Hij liep een breuk op in de schouder en moet zijn fietsdroom staken. "Mijn rechteroog ziet volledig blauw. Ik ben moe en heb pijn aan de schouder. Ik kan niet anders dan naar huis komen", zucht Roland. (JSA)