Rode lampjes rond Kraenepoel Aalter halen zelfs Zweedse pers Joeri Seymortier

18 maart 2019

13u25 0 Aalter De rode lampjes rond het natuurgebied Kraenepoel in Aalter hebben nu ook de nationale pers van Zweden gehaald.

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) werd geïnterviewd door een Zweedse journaliste, en het artikel over Aalter is ondertussen in heel Zweden verschenen en gelezen in de krant Dagens Nyheter. “Aan onze Kraenepoel werd de gewone witte straatverlichting maanden geleden vervangen door rode straatverlichting”, legt burgemeester Hoste uit. “Dat zou beter zijn voor de vleermuis en andere dieren in het mooie natuurgebied. Na jullie artikel in Het Laatste Nieuws heeft ook de VRT een item rond de rode lichtjes gemaakt, en zo is de Zweedse journaliste die in Brussel werkt, op het nieuws gebotst. Aalter is zeker niet de eerste gemeente die rode straatverlichting kiest voor de dieren, maar we halen er nu wel mooi de Zweedse pers mee.”