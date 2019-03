Ria (63) gaf les aan kansarme kinderen in Afrika: “Hopelijk was ik de start van een wending in hun leven” Vrouw van fotograaf Filip Santens blikt terug op avontuur Joeri Seymortier

26 maart 2019

17u11 0 Aalter Ria Sturtewagen, de vrouw van fotograaf Filip Santens, is terug van vijf weken Rwanda. Het koppel had vroeger een bekende fotowinkel in Aalter, maar geniet nu van hun pensioen in Hansbeke. Ria ging er enkele weken Engelse les geven aan jonge kinderen. “Ik weet nu al zeker dat ik ooit terug ga”, klinkt het.

Jarenlang hadden Ria Sturtewagen (63) en haar man Filip Santens een fotozaak in de Stationsstraat in Aalter. Nu is de winkel dicht en zijn ze naar Hansbeke verhuisd. Tijd voor nieuwe avonturen, en die beleefde Ria in Afrika. “Vorig jaar hebben Filip en ik samen met een bevriende dokter een inleefreis gemaakt in Rwanda”, vertelt Ria haar verhaal. “Daar hebben we de Belgische professor Luk Cannoodt leren kennen, een man die samen met zijn Rwandese vrouw in Butare woont. Het was altijd al een droom van mij om ooit in Afrika mijn handen uit de mouwen te steken, en dat kwam daar ter sprake. Eenmaal terug thuis heeft mij dat niet meer losgelaten. De professor stelde toen de vraag of ik enkele weken Engelse les wou komen geven aan kinderen van ongeveer 8 jaar oud. Door hun familiale situatie zijn sommige kinderen daar ernstig ondervoed, en de meeste hebben ook een leerachterstand.”

Schrijnend

Ria bleef niet bij de pakken zitten en vloog terug naar Rwanda. “Ik kreeg daar een werkloze jongeman aan mijn zijde om een beetje te tolken, want de Rwandese taal is aartsmoeilijk en heeft geen enkele overeenkomst met een Westerse taal”, zegt Ria. “Ik kreeg een klasje ter beschikking in een opvangtehuis voor verlaten kindjes. Ik kreeg ook de kans om alle kindjes thuis te gaan bezoeken. Zo leerde ik hun achtergrond kennen, en vaak ook de erg schrijnende gezinssituatie. Dat hielp wel om de kinderen veel beter te begrijpen. Ik heb geprobeerd de kinderen in die drie weken echt bij te scholen. Met veel herhaling en herbeginnen boekte ik toch wel mooie resultaten. Na drie weken konden ze zichzelf voorstellen, en konden ze ook tot tien tellen en kleine sommen maken in het Engels. Ze kenden ook de kleuren en de delen van het lichaam. Ik heb ook geprobeerd om de kinderen wat zelfvertrouwen bij te brengen. Misschien is dit wel een nieuwe wending in hun leven. Ik kreeg ook heel veel terug. Bij elke knuffel of kus, schouderklop of vuistje, krijg ik een brede lach terug. Ik kreeg door deze reis ook warme vriendschap, een grote dosis vertrouwen, een extra portie relativeringsvermogen, en nog veel meer liefde voor Afrika terug.”

Tijd te kort

Ria is ondertussen terug in Hansbeke, maar is er zeker van dat ze terug gaat. “De fotowinkel is nu twee jaar gesloten en wij vinden onze pensioen-modus echt geweldig”, lacht Ria. “Veel mensen hebben ons gewaarschuwd voor het zogenaamde zwarte gat. Dat bestaat niet bij ons. Wij volgen cursussen, gaan naar voordrachten, doen vrijwilligerswerk, gaan twee keer per week sporten, en maken tijd vrij om de kleinkinderen te vertroetelen. Wij hebben echt tijd te kort”, zegt Ria Sturtewagen nog.