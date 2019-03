Reuzenrad: plots 65.000 in plaats van 50.000 euro? Joeri Seymortier

23 maart 2019

12u11 0 Aalter Het reuzenrad komt in september voor de derde keer terug naar de kermis van Aalter.

De twee voorbije jaren betaalde Aalter telkens 50.000 euro voor het reuzenrad. Dit jaar staat 65.000 euro ingeschreven in het budget van de nieuwe fusiegemeente. De oppositiepartijen vragen zich af waarom het reuzenrad plots zoveel duurder moet worden. “Niemand zegt vandaag dat het reuzenrad dit jaar duurder zal zijn”, reageert waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Een budget is een raming. We schrijven 65.000 euro in, maar dat wil niet zeggen dat we ook 65.000 euro zullen uitgeven. De gesprekken met de uitbater lopen, en wellicht kunnen we het reuzenrad aan dezelfde voorwaarden als vorige jaren naar Aalter halen.”

Een ticket zal weer 5 euro kosten, en die opbrengst gaat naar de gemeente. Het eerste jaar was het reuzenrad een succes, en verdiende de gemeente zo ongeveer de helft van de 50.000 euro terug. Vorig jaar regende de kermis grotendeels uit en zat er een pak minder volk op het reuzenrad. “Aalter is volop in ontwikkeling. Tegen september zal ons centrum volledig vernieuwd zijn en zal het afrittencomplex E40 zo goed als klaar zijn. Het wordt echt boeiend om dat nog eens vanuit de lucht te bekijken”, zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) nog.