Restaurant sluit tijdelijk de deuren voor wegenwerken 20 augustus 2018

De wegenwerken die vorige week gestart zijn in de Boomgaardstraat in Aalter, hebben zware gevolgen voor restaurant Het Culinair Ateljee. Het restaurant gaat tijdelijk dicht omdat het amper bereikbaar is. Zaakvoerder Dimitri Stofferis concentreert zich de komende weken op zijn werk als traiteur.





"Niets aan te doen", zucht Dimitri. "Wij zijn zo goed als onbereikbaar. Niet vanuit de richting Bellem, niet via de markt, niet via het Loveld en ook vanuit de richting van de Boomgaard eigenlijk maar half. We hebben dan ook besloten om tot en met dinsdag 25 september gewoon te sluiten. Het restaurant gaat een eerste keer weer open op woensdag 26 september, voor de jaarmarkt. We zijn meer dan een maand dicht, maar we zitten niet stil. De traiteurzaak Bobaz Home Cooking blijft wel verder werken. Dus voor al uw feestjes kan je nog altijd bij ons terecht. Ook de Bobaz Champagnebar zal vanaf begin oktober weer open gaan." (JSA)