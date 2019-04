Restaurant midden in bouwwerf? In Aalter klagen ze niet, maar zetten ze gewoon de achterpoort open ’t Vijfde Seizoen is tijdelijk bereikbaar via Brouwerijstraat Joeri Seymortier

02 april 2019

17u19 0 Aalter Wat doe je als je culinair restaurant midden een bouwwerf ligt, en de klanten niet met droge voeten aan je zaak geraken? Leg dan een nieuw tuinpad aan en zet gewoon de achterpoort open. Broes Tavernier en Lien D’hooge van ’t Vijfde Seizoen uit de Stationsstraat in Aalter laten alle klanten nu binnen langs het achterpoortje in de Brouwerijstraat. “Klagen en zagen helpt niemand vooruit”, klinkt het.

Het smalle deel van de Stationsstraat in Aalter ligt momenteel helemaal open in het kader van de dorpskernvernieuwing. Te voet kan je er nog altijd door, maar ideaal is het niet. Restaurant ’t Vijfde Seizoen heeft de oplossing gevonden en heeft achteraan speciaal een tuinpad aangelegd, om de klanten via de achterpoort naar het restaurant te laten komen.

“Naast onze tweede zaak Eetalage in de Brouwerijstraat is er een oprit, en die komt uit in de tuin van ’t Vijfde Seizoen”, legt gastvrouw Lien D’hooge uit. “We hebben daar een proper tuinpad aangelegd, zodat de mensen nu vanuit de Brouwerijstraat perfect met droge voeten tot in het restaurant geraken. Natuurlijk zijn wegenwerken niet leuk, en natuurlijk brengt dat allemaal hinder met zich mee. Maar we bekijken het positief, en we beseffen dat er mooie nieuwe dingen gerealiseerd worden in onze straat. Klagen en zagen helpt echt niemand vooruit. Niet bij de pakken blijven zitten, oplossingen zoeken en gewoon onze ingang verplaatsen. Dat is ondernemen.”

Rolstoel

Het verharde tuinpad werd speciaal aangelegd om ook rolstoelgebruikers gemakkelijk in het restaurant te krijgen. “Te voet kan je nog wel door de bouwwerf als je dat wil, maar met een rolstoel wordt dat wel heel moeilijk”, zegt Lien. “Via de oprit aan de Brouwerijstraat 4 heeft iedereen weer alle comfort. Parkeren kan achter de kerk of aan hotel Orchidee en dan wandel je in één minuut naar het restaurant. In een latere fase zal de Stationsstraat klaar zijn en dan wordt de Brouwerijstraat opgebroken. Dan gaan we het systeem gewoon omdraaien. Klanten van Eetalage zullen dan via de Stationsstraat kunnen komen, door ons restaurant en tuin wandelen, om zo met droge voeten tot aan onze eetwinkel te geraken. Handig toch?”

Lostraat

De centrumwerken in Aalter gaan ondertussen verder. In de loop van deze week moet de Bellemstraat opengesteld worden en zou worden gestart met de opbraak van de Lostraat. Dan zal het verkeer enkel nog vanuit de Brouwerijstraat, zo over de Markt, naar de Bellemstraat kunnen rijden. Ook in de loop van deze week gaat het kruispunt aan de Standaard Boekhandel deels open voor het verkeer. Wie vanuit de Boomgaardstraat door de Boomgaard rijdt, zal dan rechtsaf kunnen in de Stationsstraat, richting station.