Restaurant Bacchus: "Eindelijk geen verwarring meer" 31 januari 2018

Restaurant Bacchus op de grens van Aalter met Knesselare ligt langs de N44 en heeft vandaag Aalterweg als adres. Dat wordt vanaf volgend jaar de Knokkebaan. "Wij zijn best blij met de nieuwe straatnaam", zeggen Hans Willaert en Tinneke De Wulf. "Vandaag is er heel wat verwarring. Officieel is het de Aalterweg, maar je hebt hier ook de Aalterseweg, Aaltersestraat en de Aalterseweg. Heel wat klanten geven dit verkeerd in de gps en vinden onze zaak niet. Knokkebaan zal minder verwarring veroorzaken. Zo noemt iedereen het vandaag toch al ."





Heel veel administratieve rompslomp vreest het horecakoppel niet. "We zullen onze leveranciers moeten verwittigen dat we een nieuw facturatieadres hebben en ook de naamkaartjes aanpassen. Maar die nadelen wegen niet op tegen het gemak van de nieuwe naam." (JSA)