Radio Meteor in 'Iedereen Beroemd' 12 juni 2018

Radio Meteor uit Aalter en Tielt, is morgen te zien in het populaire programma 'Iedereen Beroemd' op Eén. "We hebben heel wat te vieren", zegt Johan Laroy van Radio Meteor. "We zijn te zien in de rubriek waarin ze elke week op bezoek gaan bij een lokaal radiostation. We hebben net ook onze nieuwe studio in gebruik genomen en zijn in en rond Aalter nu perfect te horen via onze nieuwe frequentie 105.0 FM. Op 22 juni geven we dan de aftrap van de 'Radio Meteor on Tour'. We gaan met een mobiele studio naar leuke evenementen, om van daar leuke live-radio te maken. De eerste halte is in Aalter, tijdens de jaarlijkse avondmarkt. Daarna trekken we nog naar onder andere de Tieltse Feesten en Kortemark Zomert."





Info: www.radiometeor.be. (JSA)