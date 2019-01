Radio MAX moet verplicht van naam veranderen en wordt KIX Joeri Seymortier

14 januari 2019

14u37 0 Aalter De lokale radio MAX uit Aalter moet op bevel van een Nederlandse rechter van naam veranderen. Het wordt binnenkort KIX.

Radio MAX bestaat iets meer dan twee jaar en heeft ondertussen haar plaats veroverd in het medialandschap. Maar op bevel van een rechter uit Nederland moet de lokale radio uit Aalter nu van naam veranderen. “Er werd een klacht tegen ons ingediend van de Omroep Max Nederland”, zegt stationmanager Wim Van Geert. “Die mensen hebben een groot advocatenkantoor op het dossier gezet, en een rechter in Nederland heeft nu beslist dat wij de naam MAX niet verder mogen gebruiken. Jammer, want ons radiostation en de naam zijn in amper twee jaar tijd zeer populair geworden. We bereiken tot 300.000 luisteraars in de regio tussen Gent en de kust. We kiezen nu voor de naam KIX en hopen dat die naam heel snel even bekend en populair wordt. Onze baseline ‘maximaal radio’ blijft wel behouden.”

De naamsverandering kost het radiostation ook een pak geld. “We moeten al onze jingles veranderen en moeten al ons promotiemateriaal vernieuwen. Stickers, banners, vlaggen: die mogen allemaal in de vuilbak en er moeten nieuwe gemaakt worden met de nieuwe naam KIX erop. We gaan dat de komende weken stap voor stap doen, om dan op 1 februari een officiële doorstart te maken als Radio Kix”, zegt Van Geert nog.