Radio Kix zoekt favoriete lied van Meetjeslandse holebi’s Joeri Seymortier

27 maart 2019

09u29 0 Aalter Radio Kix uit Aalter gaat op zoek naar de favoriete muziek van de holebi’s in het Meetjesland.

Op zaterdag 11 mei wordt de Holebi Top 100 uitgezonden. Vorig jaar stond Angels van Robbie Williams op de eerste plaats. Wie wil, kan nu een top vijf insturen. “Zaterdag 11 mei wordt voor ons een kleurrijke muziekdag”, zegt stationmanager Wim Van Geert. “We draaien de honderd leukste platen, die de holebi’s uit onze regio zelf mogen samenstellen. Dat kan door nu je top vijf door te sturen. Op 11 mei kan je meefeesten in de studio in Brug-Zuid en die dag komen ook de finalisten van Mister Gay Belgium langs om zich voor te stellen.”

Wie de top vijf instuurt, maakt kans op een weekendje rondrijden in een elektrische Kia e-Niro, met overnachting in een romantisch hotel.

Je vindt Kix in Aalter op 104.7 FM, in Eeklo op 106.3 FM en in Maldegem op 105.9 FM. Info: www.radiokix.be.