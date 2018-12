Raadzaal gemeentehuis Aalter wordt grondig verbouwd in voorbereiding fusie Joeri Seymortier

14 december 2018

09u36 0 Aalter De raadzaal van het gemeentehuis van Aalter wordt momenteel grondig verbouwd. Dat is nodig voor de fusie.

Vanaf volgend jaar moeten er in de fusiegemeente Aalter iets meer politici in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalter kunnen. Op de schepenbank vooraan moet nu plaats zijn voor een burgemeester, een voorzitter, de secretaris en acht schepenen. In totaal zijn er nu ook 29 raadsleden in de nieuwe fusiegemeente, dus moet er bijgebouwd worden. “We laten de raadzaal meteen ook opfrissen en schilderen”, zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Er komt later ook een nieuwe geluidsinstallatie. We denken nog na hoe we het glasraam in de raadzaal moeten aanpassen. Dat glasraam toont taferelen uit alle deelkernen, dus zouden ook Knesselare en Ursel daarin verwerkt moeten worden.”