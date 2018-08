Quiz voor Patrick Depoorter 28 augustus 2018

De vzw Friends4Patrick is gestart met de inschrijvingen voor de 'Quizz4dummies', die gehouden wordt op zaterdag 8 september om 19.30 uur in de gemeentezaal van Aalter-Brug. De opbrengst gaat naar de revalidatie en het comfort van Patrick Depoorter, die na een fietsongeval in een rolstoel terecht kwam. Er wordt gespeeld in ploegen van vier personen en je betaalt 20 euro per ploeg. Snel inschrijven is de boodschap. Inschrijving via Facebook 'Friends4Patrick' of bij Tabasko Barber, Stationsstraat 51 in Aalter. (JSA)