Putten tot 20 centimeter diep in Markettestraat in Bellem: “Auto’s zigzaggen door de straat” Joeri Seymortier

08 februari 2019

11u02 0 Aalter De Markettestraat in Bellem bij Aalter heeft putten van maar liefst twintig centimeter diep in het wegdek.

Op Facebook werd de slechte staat van de Markettestraat aangeklaagd, en werd geopperd dat er door de fusie met Knesselare nu geen tijd en geld over blijft om de straten in Aalter te onderhouden. “Auto’s moeten zigzag over de weg rijden om de putten van twintig centimeter diep te ontwijken”, klinkt de kritiek.

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) zegt dat er snel een oplossing komt. “We gaan de putten zo snel mogelijk vullen met koud asfalt”, zegt burgemeester Hoste. “Wanneer er dergelijke problemen zijn, kunnen inwoners dat ook gewoon aan de gemeente melden in plaats van op Facebook te zetten. De Markettestraat staat ook op de lijst om een compleet nieuwe asfaltlaag te krijgen. Maar omdat er straten waren die nog dringender aangepakt moesten worden, is dat werkje al een paar keer uitgesteld.”