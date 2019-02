Putjes in de rijweg? Elke straat in Aalter krijgt binnenkort rapport Joeri Seymortier

12 februari 2019

16u50 0 Aalter Aalter gaat alle gemeentewegen op het grondgebied binnenkort een rapport geven. Zo wordt opgelijst welke straat eerst hersteld moet worden.

De wintermaanden zijn traditiegetrouw moordend voor de toestand van gemeenten. Ook in Aalter zijn er gemeentewegen waar grote putten liggen. Vlaams Belang vraagt een grondige aanpak, en die komt er ook. “We leggen dit jaar 500.000 euro aan de kant om een nieuwe toplaag op slechte gemeentewegen te leggen”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Vandaag kan dat nog niet, want voor dat werk heb je minstens tien graden nodig, en mag het ook ’s nachts niet te koud worden. In het voorjaar gaan onze gemeentediensten massaal de baan op, en ze gaan letterlijk elk straat een rapport geven. Met een puntensysteem van 1 tot 5 maken we zo een ranking van de wegen die het snelst aangepakt moeten worden, en wegen die gerust nog een beetje kunnen wachten. Sinds de fusie met Knesselare gaat het om maar liefst 500 kilometer gemeentewegen, dus er is altijd wel iets te doen.”