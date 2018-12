Professor neemt verleden en toekomst van de fusies onder de loep Joeri Seymortier

05 december 2018

09u51 0 Aalter De Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete houdt op vrijdag 7 december in Aalter een avond rond gemeentefusies.

Professor Koenraad De Ceuninck uit Maldegem wordt uitgenodigd om te spreken over het verleden en toekomst van fusies van gemeenten. De man bracht deze zomer nog een boek uit over de fusies in Vlaanderen. Vrijdag om 20 uur in parochiaal centrum Pax, Kerkhofweg 1 in Aalter. Gratis toegang. Info: peter.laroy@telenet.be.