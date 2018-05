Pop-upcafé voor rolstoelpatiënt Patrick 16 mei 2018

De stationsbuurt van Aalter viert in het Pinksterweekend kermis. De vereniging Friends4Patrick palmen De Schuur in voor een pop-upcafé. Het hele weekend kan je er gratis binnen. Op zaterdag 19 mei is er muziekcafé en spaghetti-avond. Op zondag vanaf 12 uur is er een aperitiefconcert met hulde aan Blue blot. Luc Devliegher, kapper Lujo uit Aalter, speelt samen met Jan Meijers, Catherine Mys, Peter Versluys, Willy De Vleesschouwer en Kay Van de Casteele enkele Blue blot-nummers. Nadien zet Plareen de show verder. Om 15 uur start Camping Esmeralda met onder andere Rob Van Oudenhove. Op Pinkstermaandag wordt gestart om 11 uur met 'Straffe Verhalen' waarbij je moet raden of ze waar zijn of niet. Onder andere Erik Wille, Patriek Van Laere en burgemeester Patrick Hoste komen vertellen.





De opbrengst gaat naar de aankoop van een lift voor Patrick De Poorter, die in een rolstoel terecht kwam na een fietsongeval.





Info via de Facebookpagina 'Friends4patrick'. (JSA)