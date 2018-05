Pontweg en Museumstraat wachten op heraanleg 23 mei 2018

02u35 0

Aalter is vandaag al één groot bouwwerf, maar oppositiepartij Groen vindt het niet kunnen dat de Pontweg in Aalter en de Museumstraat in Bellem nog altijd niet vernieuwd zijn.





Volgens Seppe Santens (Groen) belooft de gemeente al twaalf jaar dat de Pontweg en de Museumstraat vernieuwd zullen worden, maar is daar ondertussen nog geen steen verlegd. "Ik twijfel of raadslid Santens eigenlijk wel in Aalter woont", reageert waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Volgens de meeste mensen gebeuren er momenteel te veel werken in Aalter, en Groen vindt dat er dus te weinig gebeurt. Wanneer we straten aanpakken, dan kiezen we voor structureel onderhoud en niet voor gewoon wat putjes vullen. De Charlostonstraat, de Oostmolenstraat en de Lokouter zijn voorbeelden van mooie projecten. Maar we kunnen natuurlijk niet alles tegelijk doen. We pakken straat per straat aan. Ook de Museumstraat en de Pontweg zullen dus nog aan bod komen, maar nu nog even niet." (JSA)