Politiezone Aalter-Knesselare controleert 110 voertuigen: 7 bestuurders te veel gedronken Jeroen Desmecht

24 november 2018

14u55 0 Aalter In de nacht van vrijdag op zaterdag werden in Aalter en Knesselare 110 bestuurders gecontroleerd op alcohol en drugs. Zeven van hen hadden te veel gedronken. Er werden ook 3 personen beboet voor drugsgerelateerde feiten.

De controles vonden plaats op vier verschillende locaties in de zone. In totaal werden tussen 20.00 uur en 04.00 uur 110 bestuurders gecontroleerd. Zeven daarvan hadden te veel gedronken. Eén bestuurder legde een positieve speekseltest af en mocht onmiddellijk zijn rijbewijs afgeven. Er werden ook twee personen aangetroffen in het bezit van verdovende middelen.

Tijdens de controle werden 12 processen verbaal opgesteld voor lichte onopzettelijke overtredingen, zoals bijvoorbeeld een defect licht. Twee andere bestuurders vlogen dan weer op de bon omdat ze geen geldig keuringsbewijs hadden.