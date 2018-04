Politie vat winkeldieven 26 april 2018

De politie Aalter-Knesselare heeft gisteren vier winkeldieven opgepakt in Aalter. De daders hadden eerder die dag toegeslagen in een winkel in de Lostraat in Aalter. Daar konden ze volgens de politie met een beperkte buit aan de haal gaan. "We hebben daarna de buurtinformatienetwerken opgestart en konden hen niet veel later zelf onderscheppen", zegt de politie. In hun wagen trof de politie een veel grotere buit aan, die afkomstig zou moeten zijn van eerdere diefstallen. De politie onderzoekt welke andere feiten aan de dieven gelinkt kunnen worden. (JEW/JSA)