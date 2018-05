Politie schiet op vluchtende bestuurder 19 mei 2018

De lokale politie Aalter-Knesselare heeft gisterennamiddag verschillende kogels afgevuurd op een wagen die een politieman probeerde aan te rijden in de Groendreef in Aalter. Als bij wonder bleef de agent ongedeerd. De aanrijder crashte enkele honderden meters verder tegen een boom en is gewond opgepakt.





Rond 16 uur sloeg een man met zijn voertuig op de vlucht bij een controle in Aalter. Een combi van de politie Aalter-Knesselare zette de achtervolging in en vroeg versterking. Uiteindelijk slaagde de politie erin om de bestuurder klem te rijden op het industrieterrein van de Groendreef. De agenten stapten daarna met getrokken wapens af op de klemgereden wagen, maar de bestuurder wilde zich niet zo maar overgeven. Hij sloeg opnieuw op de vlucht en probeerde in te rijden op een politieman. Die kon ternauwernood wegspringen, waarop er meerdere kogels zijn afgevuurd. De achterruit van de wagen sneuvelde, maar dat verhinderde de aanrijder niet om weg te rijden. Heel ver zou hij uiteindelijk niet geraken. De man crashte een paar honderd meter verder tegen een boom. Hij raakte gewond door het rondvliegend glas.





"We kunnen inderdaad bevestigen dat er een schietincident heeft plaatsgevonden", aldus parketwoordvoerster An Schoonjans. "Hierbij is een verdachte opgepakt. De precieze omstandigheden van het incident worden verder onderzocht." Zo kwam het labo en parket ter plaatse voor een sporenonderzoek. Waarom de bestuurder op de vlucht was geslagen voor de controle en wat hem bezielde om in te rijden op de agent, is voorlopig niet duidelijk. De politie zette de Groendreef op de plaats van het schietincident af in beide richtingen. (WSG/JEW)