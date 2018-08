Politie heeft supersnelle interventiewagen 09 augustus 2018

02u26 0

De politie Aalter-Knesselare heeft een nieuwe Skoda SuperB in gebruik genomen. De wagen heeft een motor van 280pk en vierwielaandrijving. Ideaal voor supersnelle interventies.





"Deze wagen zal een klassieke combi vervangen als dagelijks interventievoertuig", zeggen burgemeester Patrick Hoste (CD&V) en commissaris Peter Ponnet. "Zo'n snel voertuig is ideaal voor wanneer de ploeg snel ter plaatse moet zijn, of voor een achtervolging. De wagen werd volledig omgebouwd tot een volwaardige politiewagen. Alle technologische snufjes zijn aanwezig, zodat deze nieuwe interventiewagen een rijdend kantoor is. Onze politiemensen krijgen een speciale opleiding om met de nieuwe wagen te rijden." (JSA)