Politie Aalter-Knesselare betrapt 148 snelheidsduivels tijdens flitsmarathon Sam Ooghe

03 april 2019

16u37 0 Aalter De politie van Aalter en Knesselare heeft tijdens de flitsmarathon van woensdag 148 voertuigen geflitst. Zo’n zes procent van de gecontroleerde bestuurders reed daarmee te snel.

De politiezone nam deel aan de bredere ‘flitsmarathon’, waaraan over het hele land 127 zones deelnemen. Er werd gecontroleerd op vier locaties, telkens binnen de bebouwde kom. De politie controleerde 2.360 voertuigen, waarvan er 148 te snel reden. Dat is 6,27 procent. Opvallend, aangezien het nationale gemiddelde normaal een stuk lager ligt. Bij de flitsmarathon in oktober 2018 beging 2,54 procent van de gecontroleerde bestuurders een snelheidsovertreding.

Vier buitenlandse bestuurders moesten ter plaatse hun boete betalen. Verder werden zeven onmiddellijke inningen uitgeschreven voor gsm-gebruik achter het stuur.