Poetsvrouwen OCMW krijgen goed rapport 18 april 2018

De poetsvrouwen van het OCMW in Aalter krijgen een goed rapport. Dat blijkt uit een grote bevraging. Bij het OCMW van Aalter werken een 25-tal poetsvrouwen, die samen meer dan honderd gezinnen bedienen. "Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 97 procent van de ondervraagden tevreden is over zijn of haar vaste poetshulp", zegt OCMW-voorzitter Luc De Meyer (N-VA). "De goede punten zijn er voor vertrouwen, stiptheid, vriendelijkheid en luisterbereidheid. Als er eens klachten zijn, dan gaat het meestal over een vervanging bij ziekte of verlof. Een pluim voor al onze poetsvrouwen." (JSA)