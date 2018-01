Poekedorpstraat wordt niet volledig vernieuwd 24 januari 2018

De Poekedorpstraat in Poeke bij Aalter zal dan toch niet volledig vernieuwd en heraangelegd worden. Groen Aalter merkte op dat het dossier uit het budget geschrapt is en vraagt zich af waarom. De kasseien van de Poekedorpstraat zijn nochtans in slechte staat. "Een volledige heraanleg van de Poekedorpstraat komt er inderdaad niet", zegt burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "We gaan enkel de probleemzones aanpakken. Er is ondertussen al één verkeersplateau vernieuwd. Zo gaan we stap voor stap de slechte zones in het dorp van Poeke aanpakken."





(JSA)