Plantdag aan Vaanders 19 januari 2018

Natuurpunt Aalter organiseert op zaterdag 20 januari een plantdag in het natuurgebied aan de Vaanders. Wie wil meeplanten aan het nieuwe bos, is welkom vanaf 9 uur. Info: natuurpuntaalter@skynet.be of 09/375.01.88. (JSA)