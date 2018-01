Plan voor straatmeubilair 02u34 0

Aalter gaat investeren in het straatmeubilair, de zitbanken en de vuilnisbanken. "We hebben een inventaris gemaakt en daaruit blijkt dat op ons openbaar domein 236 zitbanken en 296 vuilnisbakken staan", zegt burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "De oude bankstellen worden de komende maanden vernieuwd door een duurzaam type. Bestaande zitbanken en vuilnisbakken worden de komende jaren stapsgewijs verwijderd, vervangen of verplaatst naar een meer geschikte locatie." (JSA)