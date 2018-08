Plage à Gogo zonder zwembad door droogte 09 augustus 2018

02u26 0 Aalter De jaarlijkse scoutsfuif Plage à Gogo in Aalter zal dit jaar voor het eerst geen zwembad op het feestterrein hebben. Dat kan nu niet door de aanhoudende droogte.

Op zaterdag 11 augustus organiseert de Scouts van Aalter vanaf 16 uur de zestiende editie van Plage à Gogo. Tonnen zand, heerlijke cocktails en sfeervolle inkleding toveren de Kattenberg om in een tropisch strand. "Door de lange droge periode van de voorbije weken zal er dit jaar geen zwembad met glijbaan staan", zegt organisator Matthias Vanpeene. "Om de leegte van het zwembad op te vullen pakken we dit jaar voor het eerst uit met onze zelfgebouwde strandhut. Er zal verfrissing genoeg zijn."





Om 16 uur wordt de aftrap gegeven met Terras à Gogo. De allerkleinsten kunnen zich amuseren op het strand of in de kindertent waar onder andere een springkasteel, spelletjes en een kleurhoek te vinden zijn. Gratis toegang. De fuif begint om 21 uur met Shizzle Le Sauvage, dj Daddy Cool en dj Sletse, Louis XIV, Dimitri Wouters en dj Stream. Kaarten voor de fuif kosten 6 euro in voorverkoop. (JSA)