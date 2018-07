Pieter De Crem in suite Willy Naessens 09 juli 2018

Pieter De Crem, staatssecretaris van Buitenlandse Handel en titelvoerend burgemeester in Aalter, was zaterdag één van de eregasten op het huwelijksfeest van de populaire zakenman Willy Naessens. Samen met zijn vrouw Caroline mocht hij in de suite lopen. Het koppel werd met een koets naar de kerk van Elsegem gebracht. Daar trouwde Willy Naessens (79) zaterdag met zijn Marie-Jeanne Huysman (68).





"Ik ken Willy Naessens al meer dan 25 jaar, nog voor ik burgemeester van Aalter werd", zegt Pieter De Crem. "Ik ging in die tijd al veel gaan spreken over ondernemen, en zo heb ik Willy leren kennen. We zijn altijd vrienden gebleven en hebben elkaar ook altijd gevolgd. Toen hij mij en mijn vrouw vroeg om mee in de suite te lopen, gingen wij daar dan ook graag op in", zegt De Crem nog. (JSA)