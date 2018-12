Pieter De Crem haalt voorzitter N-VA binnen: Sofie Vermeersch (40) stapt over naar CD&V Verrassende overstap na interne problemen binnen N-VA Joeri Seymortier

13 december 2018

11u28 0 Aalter Sofie Vermeersch, de voorzitter van N-VA Aalter, stapt over naar de CD&V van Pieter De Crem. Vermeersch werd door de N-VA op een zijspoor gezet en grijpt naast een schepenambt. De werking binnen de afdeling werd onhoudbaar, en Vermeersch neemt haar politieke toekomst nu zelf in handen. Voortaan met een lidkaart van CD&V.

De N-VA Aalter laat Luc De Meyer (67) starten in het schepencollege, en geeft de fakkel later deze legislatuur door aan Michael Ally (20). Voorzitter Sofie Vermeersch (40) haalde met haar 1.144 voorkeurstemmen de tweede meeste stemmen van de N-VA’ers, maar kwam er in de onderhandelingen naar eigen zeggen niet eens aan te pas. Ze heeft ondertussen haar ontslag als voorzitter van N-VA Aalter ingediend, en ook haar lidmaatschap opgezegd. Ze heeft nu een lidkaart van CD&V op zak.

“Ik werd als voorzitter van N-VA Aalter helemaal niet betrokken bij de onderhandelingen voor de samenstelling van het schepencollege”, zegt Sofie Vermeersch. “Zoiets kan natuurlijk niet in een gezonde partijwerking. Er waren de laatste tijd interne problemen binnen onze afdeling. Noem het gerust een verhaal van niet-vereffende rekeningen en oude keizers die weer opgestaan zijn. Ik heb ook altijd achter het kartel van CD&V en N-VA gestaan, en ook dat is mij niet door iedereen in dank afgenomen. Dat ik nu voor CD&V in de gemeenteraad zal zetelen in plaats van voor N-VA vind ik eigenlijk niet zo’n groot verschil. We werken al jaren goed samen in een kartel, en op gemeentelijk vlak is er echt niet zoveel verschil tussen de twee partijen. Anders hadden we al die jaren niet zo goed kunnen samenwerken. Ik ben vooral blij dat ik mij nu weer met politiek en de toekomst van Aalter zal kunnen bezighouden, en niet langer met interne discussies.”

Plaats in herberg

Pieter De Crem is blij met de aanwinst. “We zitten volop in de kerstperiode, en er is altijd nog plaats in onze herberg”, knipoogt De Crem. “Ik ken de inzet en loyauteit van Sofie al heel wat jaren, en de CD&V wil haar alle kansen geven. We hebben met het kartel van CD&V en N-VA vanaf volgend jaar 20 van de 29 zetels in de gemeenteraad. De interne verhouding wordt nu 18 zetels voor de CD&V en twee zetels voor N-VA.”

Bij N-VA wil men de discussies liever intern houden. “Er is inderdaad één en ander fout gelopen, maar het heeft geen zin om nu vuile was buiten te hangen”, zegt boegbeeld Luc De Meyer. “Ik heb geprobeerd om te bemiddelen tussen onze afdeling enerzijds en Sofie anderzijds. Maar dat is niet gelukt. In februari zijn er bestuursverkiezingen en kiezen we ook een nieuwe voorzitter.”

Schepencollege

Sofie Vermeersch start bij CD&V als gemeenteraadslid. Verder afspraken zijn er volgens De Crem en Vermeersch niet gemaakt. Maar als De Crem in januari nog altijd minister van Binnenlandse Zaken is, dan moet hij vervangen worden als burgemeester, en moet er dus een extra schepen in het college komen. Het schepencollege van de nieuwe fusiegemeente telt momenteel maar één vrouw. Hou de naam van Sofie Vermeersch dus zeker in de gaten.