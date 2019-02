Pieter De Crem 25 jaar burgemeester: “Van Aalter nog meer het referentiepunt tussen Gent en Brugge maken” Zilveren jubilaris doet plannen voor komende 6 jaar uit de doeken Joeri Seymortier

15 februari 2019

20u00 0 Aalter Pieter De Crem (CD&V) is precies 25 jaar burgemeester van Aalter. Tijd om even achteruit te kijken, maar vooral ook vooruit te blikken op wat De Crem en zijn ploeg de komende zes jaar met de nieuwe fusiegemeente van plan zijn. “De positieve gevolgen van de fusie moeten voor de inwoners van elk van onze acht deelkernen voelbaar worden”, zegt De Crem.

Na de fusie van 1976 ging er vooral veel aandacht naar de nieuwe deelgemeenten, en bleef Aalter-centrum wat onderbedeeld achter. Iets wat volgens De Crem nu niet mag gebeuren. “De fusie moet voor al onze deelkernen tastbaar zijn, en niet alleen voor Knesselare en Ursel”, zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Natuurlijk zijn er in Knesselare en Ursel wel enkele grote uitdagingen. Het zwaar vervoer moet in ieder geval weg uit de centrumstraten van Knesselare. We gaan onderzoeken hoe dat kan, en zelfs de piste van een ringweg rond Knesselare mee nemen in het onderzoek. Ook het zwaar verkeer dat door Ursel naar Eeklo rijdt, moet drastisch omlaag. We zullen dat moeten doen met ontradende ingrepen, zodat vrachtwagens veel sneller voor de N44 en de N49 kiezen. Nog in Knesselare moeten we werk maken om De Plaats echt aantrekkelijker te maken. Dat betekent dat het grootste deel van de wagens daar weg zal moeten. Meer open ruimte en plaats voor terrassen.”

De Crem heeft nog plannen in de nieuwe deelgemeenten. Zo wordt er gezocht naar een nieuw onderkomen voor de bibliotheek van Ursel, en wordt ook een plan uitgerold om het natuurgebied Drongengoed meer dynamiek te geven. Dat bezoekers daar moeten kunnen parkeren is voor De Crem een absolute noodzaak. Eerder deze week kon je ook al lezen dat Aalter het oud klooster van Knesselare gaat kopen, om daar een multifunctioneel centrum van te maken.

Maar ook in Aalter zal de komende zes jaar geïnvesteerd worden. In september keert sowieso het reuzenrad al terug, omdat De Crem graag heeft dat de inwoners de evolutie van de gemeente ook vanuit de lucht kunnen volgen. “Ook Aalter zal de komende zes jaar fors veranderen”, zegt De Crem. “Mobiliteit is topic nummer één. Tegen het einde van het jaar is het nieuwe afrittencomplex E40 klaar, en zijn de centrumwerken achter de rug. Vanaf dan gaan we het verkeer nog veel meer sturen. Er komen straten met eenrichtingsverkeer, en woonwijken waar de gewone passant niet meer in zal mogen. Het zal gedaan zijn dat elke chauffeur zomaar kan kiezen welke weg hij de snelste vindt. Aalter is dé referentiegemeente tussen Gent en Brugge, dus moet ook de mobiliteit toekomstgericht zijn. We gaan die referentiefunctie in de regio nog versterken.”

Volgend jaar opent aan het station van Aalter het nieuwe Kunstencentrum, en tegen dan zal ook het nieuwe stationsplein een feit zijn. NMBS en Infrabel werken ondertussen ook aan de plannen voor een nieuw stationsgebouw en een parkeertoren. Ook het voetbalcomplex van Aalter-centrum wordt vernieuwd en wellicht volgend jaar komt er kunstgras op het A-terrein in de Lindestraat. In Lotenhulle wordt het oud schooltje binnenkort afgebroken, en komt er een nieuwe verkaveling in de plaats.

Een kwarteeuw burgemeester zijn, is vooral ook eens achteruit kijken. “1994 lijkt nog niet zo lang geleden, maar veel mensen zijn vergeten hoe het Aalter van toen precies was”, zegt Pieter De Crem. “Onze gemeente telde toen 17.000 inwoners. De Markt stond nog vol geparkeerde auto’s en in het smalle deel van de Stationsstraat en de Brouwerijstraat, reden auto’s nog in twee richtingen. Achter de kerk lag geen gratis parking, maar een maïsveld. We hadden nog een gemeentepolitie en een rijkswacht. Er was in die tijd een mestactieplan, maar voor de rest was het toch nog vaak vooral van ‘trektuwplan’. We zijn de voorbije 25 jaar echt sterk geëvolueerd, en ik hoop dat we dat de komende jaren met Aalter kunnen blijven doen”, zegt De Crem nog.