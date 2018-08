Pianist op kasteelconcert 02 augustus 2018

De gemeente Aalter organiseert op zondag 5 augustus een nieuw kasteelconcert in het Kasteel van Poeke. Pianist Yannick Van de Velde speelt onder andere werken van Beethoven, Brahms en De Falla. Het concert begint om 11 uur in het kasteel van Poeke. Kaarten kosten 15 euro. In voorverkoop betaal je 13 euro. Info: 09/325.22.00. (JSA)