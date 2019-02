Peter Ponnet officieel benoemd als korpschef politiezone Aalter-Knesselare Jeffrey Dujardin

14 februari 2019

19u27 0 Aalter De politiezone Aalter-Knesselare heeft sinds 11 februari officieel een korpschef, Peter Ponnet. Ponnet was al sinds 2013, na het pensioen van korpschef Debaets Roland, waarnemend korpschef.

Peter Ponnet heeft een masterdiploma in de criminologie en startte zijn carrière in 1992 als inspecteur bij de gemeentepolitie van Deinze. In 1994 zette hij de volgende stap en startte hij met de opleiding officier van gemeentepolitie aan de Oost- Vlaamse politieacademie, hij behaalde zijn brevet in 1996. Het brevet kon snel verzilverd worden en in 2000 werd hij adjunct- commissaris van politie bij de gemeentepolitie van Denderleeuw. In 2001 was de plaats van commissaris bij de gemeentepolitie van Knesselare vacant en greep hij zijn kans om terug dichter bij huis te werken. In 2001 werd Peter Ponnet benoemd tot korpschef van de gemeentepolitie Knesselare waar hij zeer nauw betrokken was bij de voorbereidende stappen tot de vorming van de nieuwe politiezone Aalter- Knesselare. Vanaf 2002 was hij de rechterhand van de korpschef in de functie van directeur operaties, waarbij hij verantwoordelijk was voor alle ordediensten die binnen de politiezone Aalter- Knesselare. Op 01 april 2013 werd Peter Ponnet door het politiecollege aangesteld als korpschef ad interim van de politiezone, tot hij in februari officieel benoemd werd.