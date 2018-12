Patrick Hoste sust nadat Pieter De Crem plots minister van Binnenlandse Zaken geworden is: “Het werk in Aalter komt zeker niet in gevaar” Wat zijn gevolgen voor Aalter op vooravond van fusie? Joeri Seymortier

09 december 2018

14u50 0 Aalter Pieter De Crem, titelvoerend burgemeester van Aalter, is sinds dit weekend weer minister. Hij promoveert in de nieuwe minderheidsregering van oranje-blauw, en zal dus heel wat overuren mogen kloppen in Brussel. Op drie weken van de fusie tussen Aalter en Knesselare is er op het thuisfront nochtans een pak werk te verzetten.

“In de nationale politiek weet je ’s ochtends wel met welke titel je wakker wordt, maar nooit met welke titel je zal gaan slapen.” Het is een quote die Pieter De Crem (56) de voorbije tien jaar al verschillende keren liet optekenen, om zijn functie zelf te relativeren. Dit weekend werd nog maar eens een onverwachte bocht genomen in het curriculum vitae van De Crem. In plaats van uit de nationale politiek te stappen wordt De Crem nu minstens nog voor zes maanden minister van Binnenlandse Zaken. Een loodzware portefeuille, met onder andere de leiding over politie en ordediensten.

“Deze onverwachte wending mag en zal geen gevolgen hebben voor ons werk hier in Aalter”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “We zitten in de eindsprint naar de fusie, en dat wordt door een sterke ploeg politici en ambtenaren goed voorbereid. Ik kan mij wel inbeelden dat Pieter De Crem de komende dagen en weken iets meer in Brussel zal moeten zijn dan in Aalter. Maar we gaan verder werken, zoals we dat al elf jaar doen. De Crem volgt letterlijk elk dossier in Aalter echt wel op, en bij belangrijke dossiers is er altijd overleg tussen ons en hem. Ook al speelt hij nu weer een sleutelrol in de nieuwe regering, dat zal altijd zo blijven. Het werk in Aalter komt zeker niet in gevaar. Daar zorgen we voor”, zegt Hoste.

Beloftes

Op sociale media wordt nu al geopperd dat De Crem nochtans andere beloftes gemaakt heeft, en voluit voor Aalter zou kiezen. Pieter De Crem lanceerde voor de gemeenteraadsverkiezingen effectief het nieuws dat hij voltijds burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Aalter zou worden. Kort na de verkiezingen kwam dan het nieuws dat hij zou stoppen met nationale politiek, en dat hij in mei volgend jaar geen kandidaat meer zal zijn. Maar hij zou de rit als staatssecretaris voor Buitenlandse Handel dan toch uitdoen tot in mei. Die schaduwrol in Brussel wordt nu plots weer een hoofdrol als minister van Binnenlandse Zaken.

Sinds 1989

Een piepjonge De Crem ging in 1989 aan de slag op het kabinet van toenmalig eerste minister Wilfried Martens. In 1994 wordt hij burgemeester van Aalter en een jaar later wordt hij ook volksvertegenwoordiger. Op 21 december 2007 werd hij minister van Defensie. Sinds 2014 is hij staatssecretaris van Buitenlandse Handel. Maar vanaf nu dus weer minister, en ondertussen nog altijd titelvoerend burgemeester van Aalter.