Pas in 2020 oplossing voor smalle tunnel JAAR NA DODELIJK VAL RAAKT OPNIEUW FIETSER ZWAARGEWOND WOUTER SPILLEBEEN

11 juli 2018

02u36 0 Aalter Een zeventiger is levensgevaarlijk gewond geraakt na een val in de tunnel onder de spoorweg in Aalter. Op exact dezelfde plaats kwam vorige zomer een fietser om het leven. Bij de vernieuwing van de stationsbuurt zal de smalle doorgang aangepakt worden. Die werken beginnen pas in 2020.

De man reed zondagavond samen met zijn vrouw door de tunnel. Zijn vrouw, die voorop reed, keek ineens om en zag haar man niet meer. Daarop zag ze dat hij zwaar ten val was gekomen. Niemand heeft gezien hoe de val precies gebeurde, maar waarschijnlijk bleef de man met zijn stuur haken aan de reling die het fietspad van de rijbaan scheidt.





De fietser verloor veel bloed volgens passanten die er snel bij waren. De MUG kwam ter plaatse om hem te verzorgen. Hij werd in eerste instantie in levensgevaar naar het UZ in Gent gebracht. Wat later was het levensgevaar geweken. Hij liep een klaplong op, een gebroken borstbeen en ribben en had druk op de hersenen. Volgens familie komt hij erdoor, maar zal het nog een lange revalidatie vergen.





In de zomer van vorig jaar, op 31 juli, kwam in dezelfde tunnel nog een vijftiger zwaar ten val met de fiets. Jules Dekeyzer uit Knesselare had minder geluk. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Bij dat zware ongeval werd meteen de vraag gesteld of het fietspad wel veilig genoeg is. "Er is niet veel plaats tussen de reling en de wand van de tunnel, dus het is er zeker niet comfortabel rijden", liet waarnemend burgemeester Patrick Hoste toen optekenen.





Vernieuwings stationsbuurt

Buurtbewoners waren en zijn nog steeds niet te spreken over de veiligheid van de tunnel. "Met een fietskar waar mijn kind in zit, rijd ik er niet door", vertelde een jonge moeder. "Ik ben altijd bang om in de tunnel te rijden", laat een oudere bewoonster weten.





"De doorgangen voor fietsers zullen aangepakt worden, samen met de vernieuwing van de stationsbuurt", beloofde de burgemeester vorig jaar.





Wanneer die werken precies kunnen beginnen, was toen nog niet duidelijk. Intussen staat de eerste spadesteek gepland in het jaar 2020. "We zijn alles in de stationsbuurt aan het hertekenen en daar horen de doorgangen voor fietsers nog steeds bij. Normaal wordt de tunnel aangepakt samen met de bouw van een parkeergarage voor de NMBS."





Een voorlopige oplossing tot de werken er effectief beginnen over twee jaar, is er nog niet. "Er staan momenteel wel bordjes om aan te geven dat er in de tunnel een gevaarlijke afdaling is, dus hopelijk maakt dat fietsers al extra voorzichtig", aldus Hoste. "Een andere oplossing is er nog niet. De tunnel volledig afsluiten is te drastisch omdat er nog geen goed alternatief is voor de fietsers. Over enkele maanden hebben we een beter beeld op de hertekening van de stationsbuurt. Dan zullen we kunnen bekijken of er geen tijdelijke optie is om het fietspad toch veiliger te maken."