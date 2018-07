Pas in 2019 werken in winkelstraten BOOMGAARDSTRAAT VANAF HALF AUGUSTUS 2,5 MAANDEN DICHT JOERI SEYMORTIER

09 juli 2018

02u41 0 Aalter De centrumwerken gaan na het bouwverlof een nieuwe fase in. Half augustus wordt gestart met de vernieuwing van de Boomgaardstraat. De Bellemstraat moet tegen dan afgewerkt zijn. In de winkelstraten wordt pas volgend jaar gewerkt, daar is nog geen hinder.

De werken in de Bellemstraat in Aalter lopen goed. Tot aan het bouwverlof (van 16 juli tot 6 augustus) werkt de aannemer daar nog met man en macht door. "Vanaf deze week wordt het tweede rijvak in de Bellemstraat gegoten", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Tegen het bouwverlof zal de onderlaag in de Bellemstraat gegoten zijn en zal plaatselijk verkeer mogelijk zijn. Het ergste leed in de Bellemstraat is dan geleden."





Na het bouwverlof wordt de Boomgaardstraat aangepakt. Ook daar moet een nieuwe riolering gestoken worden, en daardoor gaat het om ingrijpende werken. De Boomgaardstraat is vandaag een belangrijke straat in de verkeerslus van het centrum, maar die moet dus voor verschillende maanden dicht. "De werken in de Boomgaardstraat en een deel van de Boomgaard zullen tot een eind in het najaar duren", zegt burgemeester Hoste. "De werken zijn ingrijpend, maar nodig. We zitten in de Boomgaardstraat met verschillende breuken in de oude rioleringen, en dat moet zo snel mogelijk opgelost worden. Je zal zeker tot eind oktober niet door de straat kunnen rijden. De Boomgaard wordt dan dubbele rijrichting en vooral bedoeld voor plaatselijk verkeer, en om de winkels daar te bereiken. Ook als je naar het postkantoor moet, parkeer je best op de Boomgaard om dan te voet verder te stappen."





De centrumwerken bevatten ook een vernieuwing van een deel van de Stationsstraat, de Lostraat, de Markt en de Brouwerijstraat. Dat zijn de echte winkelstraten van Aalter, maar daar is momenteel nog geen hinder. "Zoals de plannen nu liggen, zal in die straten pas na Nieuwjaar gewerkt worden", bevestigt Patrick Hoste. "Nu zijn de meeste winkels dus nog perfect bereikbaar. De werken van volgend jaar zijn ook een pak minder ingrijpend, omdat daar geen nieuwe riolering moet gelegd worden. Eigenlijk moeten we daar maar 'een nieuwe vloer' leggen en de straat er wat gezelliger doen uitzien."





Jaarmarkt

De werken in de Boomgaardstraat hebben ook een invloed op de jaarmarkt van eind september, dit jaar op woensdag 26 september. "De Boomgaardstraat zal dan open liggen en dus niet gebruikt kunnen worden", zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). "De jaarmarkt zal dit jaar in één rechte lijn in de Stationsstraat, Markt en Lostraat opgesteld worden."