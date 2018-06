Parkeerverbod pleintje Hagepreekstraat 19 juni 2018

Er komt een totaal parkeerverbod op het groenpleintje in de Hagepreekstraat, dat is de straat tussen de Bellemstraat en de Warande.





Het buurtpleintje wordt voortdurend gebruikt als parkeerplaats, vooral van flatbewoners die maar één garage hebben, maar wel twee of meer wagens. De gemeente is de situatie beu en stuurde een brief naar alle bewoners. Er staan nu ook borden die het parkeerverbod nog duidelijker moet maken. "We hebben nog even geduld tot de nieuwe ondergrondse parking aan de Warande klaar is", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Nog voor de zomer moet de tweede ondergrondse parking open gaan. Dan is er geen reden meer om nog op het groenpleintje te parkeren, en zal het parkeerverbod ook streng gecontroleerd worden." (JSA)