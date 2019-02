Parkeerverbod op Boomgaardplein? “Maak er geen leeg betonnen plein van” Joeri Seymortier

11u25 0 Aalter Unizo Aalter is niet opgezet met de plannen van het gemeentebestuur van Aalter om het Boomgaardplein voor het oud gemeentehuis parkeervrij te maken.

Nu er in de Boomgaardstraat 200 gratis parkeerplaatsen zijn in de uitgebreide ondergrondse parking, wil Pieter De Crem op het Boomgaardplein voor rust in het centrum zorgen door daar een parkeerverbod in te voeren. Dat zal gebeuren nadat alle centrumwerken voorbij zijn.

“De ondernemers in de buurt zitten met de handen in het haar”, zegt Nicolaï Caryn van Unizo Aalter. “Het voorbije half jaar was al moeilijk door de werken aan het appartementsgebouw op de hoek, en door de werken in de centrumstraten. Die werken zijn nog lang niet voorbij, en in die plannen werden ook al een vijftigtal parkeerplaatsen geschrapt. Het belooft dus nog een lastig jaar te worden voor ondernemers in het centrum van Aalter. Wij als Unizo hadden graag een invulling gezien van het Boomgaardplein, dat ondernemen rond de Boomgaard ten goede komt. Het moet meer worden dan een betonnen plein. Het Boomgaardplein nodigt niet uit om even te gaan zitten of gezellig samen iets te drinken. Een uitgebreid aanbod zitmeubilair of kinderspeeltuigen zouden daar mooi staan. De centrumstraten in Aalter krijgen dan wel een grondige aanpak, maar aan de winkelsfeer is nog veel werk. We zijn trouwens al lang vragende partij om voor de winkelkern in Aalter samen met het gemeentebestuur een masterplan uit te denken, waar handel kan groeien en bloeien. We willen kijken naar voorbeelden waar ondernemers het goed doen, zoals Roeselare en Aalst. Aalter heeft heel wat troeven maar het wordt tijd dat we enkele van deze troeven uitspelen voor het te laat is.”