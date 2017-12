Parkeertoren tegen 2020 02u53 2

Aalter en Infrabel hebben een overeenkomst dat de nieuwe parkeertoren aan het station van Aalter er tegen 2020 moet komen. "Het dossier zit in een stroomversnelling", zegt burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Vandaag is de parkeerdruk in de stationsbuurt groot. Een parkeertoren met verschillende verdiepingen is de enige oplossing. Daar parkeren zal zijn voor pendelaars die lang moeten parkeren, en zal niet gratis zijn. Zoals de plannen nu liggen, moet de parkeertoren in 2020 gebouwd worden."





Aalter maakt volgend jaar ook werk van een totaal nieuw stationsplein. Dat plein moet doorgaand verkeer ontmoedigen. (JSA)