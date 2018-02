Parkeermeters bron van frustraties GEMEENTE BELOOFT BETERSCHAP EN DENKT OOK AAN BETALING PER SMS JOERI SEYMORTIER

15 februari 2018

02u52 0 Aalter De parkeermeters in het centrum van Aalter zijn al een tijd bron van heel wat frustraties. Ze werken tergend traag en zijn niet gebruiksvriendelijk. De middenstand hoort heel wat klanten erover klagen. De gemeente Aalter neemt contact op met het parkeerbedrijf en belooft beterschap. Een ticket nemen wordt gemakkelijker en het sms-parkeren wordt binnenkort ingevoerd.

Het is al maanden zuchten en puffen aan de parkeermeters in het centrum van Aalter. Voor elk ticket moet je nu je nummerplaat ingeven, en nadat je dat gedaan hebt, blijft het maar duren vooraleer het ticket eruit komt. Het systeem is ook te ingewikkeld, waardoor mensen vaak in groep staan te kijken naar de parkeerautomaat. De middenstand trekt aan de alarmbel.





"In een vergadering van de Raad Lokale Economie met een dertigtal middenstanders kwamen de parkeermeters als dé grote frustratie naar boven", zegt voorzitter Mieke Vertriest. "Ze zijn helemaal niet gebruiksvriendelijk. Vooral oudere mensen kunnen er gewoon niet mee werken. En wanneer je de nummerplaat intikt, dan gaat er op het scherm heel lang een cirkeltje draaien. Daar sta je dan, vaak in de regen. Heel wat middenstanders vinden de nieuwe parkeermeters geen verbetering. We vragen aanpassingen."





Tergend traag

Fleur Van Haverbeke heeft in de Brouwerijstraat haar kinderspeciaalzaak Missy Muis. Recht tegenover haar deur staat zo een parkeerautomaat. "De klanten komen vaak binnen om mij hulp te vragen, want alleen lukt het ze niet om een ticket te nemen", zegt Fleur. "Het kan toch niet dat een simpele parkeerautomaat zo moeilijk is, dat de helft van de mensen niet eens een ticket kunnen nemen? De automaten zijn ook tergend traag. Ze veroorzaken frustraties. Je ziet vaak verschillende mensen samen rond de automaten staan, omdat het alleen niet lukt. Goed voor de sociale contacten, maar ik heb toch liever dat het allemaal wat vlotter gaat."





Schepen van Lokale Economie Philippe Verleyen (CD&V) kent de klachten. De gemeente heeft contact opgenomen met het parkeerbedrijf en er volgen aanpassingen. "Vandaag moet je voor elk parkeerticket je nummerplaat intikken: zowel voor het gratis kwartiertje als voor een betalend ticket", legt schepen Verleyen uit. "Dat gaat veranderen. Je zal binnenkort enkel nog je nummerplaat moeten ingeven, wanneer je een gratis ticket wil. Dat doen we om te vermijden dat mensen verschillende keren na mekaar een gratis ticket zouden nemen. Door de betalende tickets zonder nummerplaat te doen zullen de automaten veel sneller werken. We willen ook het sms-parkeren invoeren, zodat je het parkeergeld met een simpel sms'je kan betalen."





Betalend parkeren

Op sociale media gaan er vaak stemmen op om het betalend parkeren in het centrum van Aalter gewoon af te schaffen. "Echt geen goed idee", zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). "Mochten we in de centrumstraten geen betalend parkeren hebben, dan stonden alle parkeerplaatsen elke dag vol geparkeerd. En dan was er voor de klanten van de middenstand nooit plaats. Dat betalend parkeren werd ingevoerd om er voor te zorgen dat wagens niet te lang op de parkeerplaats blijven staan. Wie langer wil parkeren, kan in Aalter op één van de duizend gratis randparkeerplaatsen parkeren. Aan de Boomgaard zijn we volop bezig een tweede gratis ondergrondse parking te bouwen", aldus nog De Crem.