Pannenkoekenbak levert 1.596 euro op voor vzw Feestvarken

De kinderen van basisschool De Beuk in Aalter hebben meer dan 200 kilo pannenkoeken gebakken en verkocht. Ze hebben zo 1.596 euro verdiend en dat geld gaat naar de vzw Feestvarken. Die nieuwe vzw zet zich in om kinderen uit kansarme gezinnen toch een leuke verjaardag te bezorgen. "Dit past perfect in onze schoolvisie dat voor elk kind gelijke en maximale kansen moeten gelden", zegt directeur Sabine Verzele. "We zijn trots op de inzet van onze kinderen voor het goede doel."





