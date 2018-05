Pakjesbezorger belandt in gracht 31 mei 2018

Een pakjesbezorger van het koeriersbedrijf DPD is gisterenavond rond 18 uur met zijn bestelwagen in de gracht beland langs de E40 in Aalter in de richting van Brussel. Het voertuig lag helemaal op zijn. De bestuurder moest bevrijd worden. Hij raakte lichtgewond. Een takelwagen van garage Dhaenens moest ter plaatse komen om de bestelwagen uit de gracht te hijsen. Hierdoor moesten twee rijstroken afgesloten worden en kon het verkeer enkel over de linkerrijstrook passeren. Dat veroorzaakte vanaf Beernem een vertraging van ruim vijftien minuten. Rond 19.15 uur was de rijbaan vrijgemaakt en kon het verkeer weer normaal passeren. (JEW)